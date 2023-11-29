ام وضاح: ياسر الخير .. دولة الشر..!





هذا هو الخطاب الذي يجب أن تتبناه الحكومة السودانية بشكل رسمي تجاه ما تقوم الحكومة الامارتيه بدعمها للمليشيا في حربها ضد الشعب السوداني وجيشه..

يجب على الحكومة السودانيه أن تترك دفن الرؤوس في الرمال وتسمي الاشياء بمسمياتها ..

لم يعد لدينا مانخسره أو نفقده كل ما تبقى لهذا الشعب هو كرامته وشرفه وهو مالايستطيع أحد أن يدوس عليهما

خصومتنا مع الامارات لم تعد فقط مكانها ساحات العدالة الدولية ولكن مكانها الحقيقي عند رب السماء الذي لايغفل ولايظلم ودوام الحال من المحال وحتماً سنرد لحكامها الزيارة فهذا الشعب قد يمرض ولكنه لن يموت..

#ام_وضاح