شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا تهاجم الراقصة آية أفرو: (محمد رمضان كان بضحك عليك وبعد كدة ما ينفع نقول ليك ربنا يهديك)





هاجمت الناشطة السودانية المعروفة سارة سعيد, الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل آية أفرو, وذلك بعد ظهورها المثير مع الفنان المصري الشهير محمد رمضان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن أفرو, كانت قد ظهرت في مقطع فيديو قامت بنشره وهي في استقبال الفنان المصري الملقب بالنمبر ون وذلك بعد وصوله المملكة العربية السعودية.

حسناء السوشيال ميديا سارة سعيد, سخرت من المودل وذكرت أن رمضان كان يضحك على تصرفاتها, وأكدت في حديثها الذي تابعه الآلاف (بعد كدة زاتو ما ينفع نقول ليك ربنا يهديك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين