شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة بــ(الرقبة) على أنغام (أنا ممكون وصابر) والجمهور يتغزل: (انتي ما مكونة نحنا الممكونين)





أشعلت فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خطفت الحسناء الأضواء بعد تقديمها وصلة رقص مثيرة بــ(الرقبة) على أنغام الأغنية السودانية الشهيرة (أنا ممكون وصابر).

https://www.facebook.com/reel/1004072450710898

جمهور المعلقين على المقطع تسابق على نشر تعليقات الغزل في حق الحسناء, وكتب أحدهم: (انتي ما مكونة نحنا الممكونين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين