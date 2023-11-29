مكي المغربي: الحديث عن طرد السفير الأماراتي .. عباطة ساكت





الحديث عن طرد السفير الأماراتي .. عباطة ساكت .. هنالك وسائل دبلوماسية أكثر فاعلية وتخشاها الدولة المعتدية وعملائها جدا جدا جدا.

تاريخ السودان في الهبل الدبلوماسي، بدأ في حكومة اكتوبر – المحجوب 1967 بقطع العلاقات مع أمريكا ثم مع بريطانيا، نعم في عهد المحجوب وكان نواب الاسلاميين في البرلمان 4 فقط ولا صلة لهم بالموضوع .. هو سلوك سياسي سوداني متشنج.

الحل في موضوع الأمارات .. شكوى مسببة ضدها على مستوى إقليمي غير دولي، وتعزيز العلاقات مع البدائل التجارية لها، وتعميق العلاقات السياسية والعسكرية مع المنافسين لها. لكن المرتشين واصحاب المصالح مع الأمارات أو “العشمانين” فيها أو “الممسوكين” لا يريدون هذه الحلول.

مكي المغربي