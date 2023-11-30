



القول الفصل، الجدية في الاستغناء من عملاء المليشيا في قحت، أو “الجنجويد السياسي” تكون بإجراءات قانونية ومحاكمات، إذا لم يحدث هذا، يعني أن هنالك رغبة لإعادة انتاجهم سياسيا، ويعني أن نقدهم مجرد كلام، ولا يوجد التزام حقيقي مع الصف الوطني.

بخصوص الٱمارات، تقديم شكوى ضدها في الجامعة العربية “فقط” بموجب الفقرة ستة في ميثاق الجامعة “ببعض الأدلة” منعا للتدويل “لأنه عباره عن وصفة مفخخة”. إذا لم يحدث ذلك يعني أن هنالك مساومات ومقايضات، وكل شيء جايز.

مكي المغربي

