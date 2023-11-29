بالصور.. مكافحة التهريب كسلا تضبط بضائع ومواد مهربة

في إطار خطة قوات الجمارك للحد من إنتشار ظاهرة التهريب؛ مكافحة التهريب بولاية كسلا تضبط كميات كبيرة من البضائع والسلع المخالفة للقوانين والنظم الصحية بالبلاد.

وعلى إثر هذا الإنجاز أشاد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر بقوات مكافحة التهريب كسلا وإنجازاتهم المتلاحقة في ضبط العديد من المخالفات وإفشال المحاولات التهريبية البائسة.

و أوضح العميد شرطة عمر محمد أحمد الأنصاري للمكتب الصحفي للشرطة أنه و إثر معلومة مؤكدة خرجت قواته عبر الطوف الطويل و ارتكزت في إحدى المناطق بولاية كسلا و تمكنت من ضبط (10طرود كبيرة تحوي شاش طبي، 4طرود كبيرة عبارة عن أواني منزلية مختلفة ،3طرود تحتوي على قوارير أدوية بشرية ,6 طرود كبيرة تحوي اكسسوارات مركبات (خطرات شاحنات) ,4 طرود كبيرة عبارة عن (عواكس شاحنات)).

و ثمن الأنصاري بالدور المتعاظم الذي ظل يقوم به ضباط وضباط صف وجنود مكافحة التهريب بكسلا من أدوار منعية ومكافحة للتهريب بكل أشكاله حاثاً كل القوة لبذل المزيد من الجهد.

المكتب الصحفي لشرطة السودان