شاهد بالفيديو.. بعد أن هاجمته بشدة.. الناشطة السودانية (مدام كوكي) تقدم اعتذار مؤثر للفنان شريف الفحيل (أحرجني لمن بكيت بعد أن شبهني بأمه)





قدم الناشطة السودانية المعروفة كوثر عبد الله, اعتذار مؤثر للفنان الشاب والمثير للجدل شريف الفحيل وذلك خلال بث مباشر لها عبر حسابها المتابع على فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد عبرت الناشطة الشهيرة باسم (مدام كوكي) عن آسفها الكبير بعد مهاجمتها للفنان الشاب خلال فيديو سابق.

وأكدت الناشطة أنها شاهدت رد الفحيل, على حديثها وأبدت حزنها الكبير بعد أن شبهها بأمه, وقالت: (أحرجني لمن بكيت بعد أن شبهني بأمه).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين