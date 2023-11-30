🔥عاجل.. عشرات الألاف من جنود الجيش السوداني يتجهون من الولايات الى الخرطوم





*🔥عاجل 🔥*(نهاية معركة الكرامة)*

*🛩️ الجيش يبدأ المرحلة النهائية من الحرب وشغال تلخيص خلاص.*

*🤜🏽 الجيش يحكم سيطرتة علي ولاية الخرطوم*

*1️⃣ من ناحية جنوب الخرطوم وصول متحرك العزة علي مشارف مدينة الدويم بقوة بلغت ٥٣٤ عربة مسلحة و ١٠ مدرعات و٧ دبابات تنتظر الإشارة للدخول إلي مدينة القطينه وبداية عمليات التنظيف حتي الاحتياطي المركزي .*

*2️⃣ وصول متحرك. الكرامة إلي مدينة الحصاحيصا بقوة بلقت ٦٨٧ عربة مسلحة و١٣ دبابة و٨ مدرعات متزامنآ مع متحرك الاقوياء في سهول البطانة متقدما علي الخرطوم من ناحية الشرق بعتاد عسكري بلغ ٨٩٧ عربة مسلحة و٩ دبابات و١٢ مدرعة*

*3️⃣ متحرك الفتح المبين الآن علي مشارف الجيلي شمال الخرطوم بقوة تعد الأكثر ضخامة متلاحمآ مع ألمدفعية عطبرة بعدد ١٥٣٩ عربة مسلحة و١٥ دبابة و١٨ مدرعة بالاضافه للمدافع بعيدة المدي*

*4️⃣ متحرك الفداء الآن علي مشارف امدرمان طريق دنقلا بعدد ٩١٢ عربة مسلحة و٢ اربعين دليل ومدافع الهاوزر وعدد ٧ دبابات ١٣ مدرعة.*

*5️⃣ سوف تغطي سماء الخرطوم عدد ٢٣ طائرة من طراز سوخاي و١٧ ميج و ١٢ أنتنوق و٣٣ بيرقدار*

*⛔ أي بيت او عمارة او شقة لو فيه متمرد واحد سيتم نسفه*

*💪🏽 بهذاء يكون الجيش قد احكم الخناق علي ولاية الخرطوم وسماء الخرطوم في كل المحليات امدرمان، الخرطوم جبل اولياء، بحري،شرق النيل.*

*😡 كل هذه القوات سوف تدخل الخرطوم متزامنة مع بعض في لحظة صفرية يحددها الجيش مصحوبة بطائرات الاستطلاع والمسيرات البريقدار والانتنوف والميج والسوخاي..*

*❌ وبهذا القوة يعلن الجيش نهاية التمرد.*

*📛 الجنجويد الموت جاك*

*🫡 القدر يتخارج يتخارج*

*نقطة. عربي. انتهى*

*** متداول