وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر





توفي عملاق الدبلوماسية الأميركية وزير الخارجية الأسبق، هنري كيسنجر، عن 100 عام، الأربعاء، بحسب ما أعلنت مؤسسته.

وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان إن كيسنجر الذي كان وزيرا للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد، وأدى دورا دبلوماسيا محوريا خلال الحرب الباردة “توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت”.

كيسنجر، ناج من المحرقة، وأستاذ جامعة هارفارد، الذي أصبح دبلوماسيا أميركيا بارزا، ومناورا سياسيا بارعا.

تفاوض كيسنجر على خروج أميركا من حرب فيتنام الكارثية، وتقاسم جائزة نوبل للسلام عام 1973 مع لو دوك ثو من فيتنام الشمالية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ذلك العام.

كما صاغ كيسنجر سياسة الوفاق التي أدت إلى ذوبان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، ولعب دورا محوريا في هدم الجدار الدبلوماسي العظيم الذي أحاط بالصين الشيوعية لمدة عقدين ونصف.

ومن خلال دبلوماسيته المكوكية، تمكن من التوصل إلى اتفاقات بين إسرائيل ومصر وسوريا في أعقاب إطلاق الدول العربية المفاجئ لحرب عام 1973.

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