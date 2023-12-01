



ليس بالضرورة أن يكون الحاكم ذكي وعبقري ومتخصص في كل شيء، مهاتير محمد صاحب نهضة ماليزيا التكنولوجية والاقتصادية طبيب، ليس مهندس بنى تحتية. بول كاقامي ترك التعليم وانضم للحركة المسلحة وعمره 22، بالتأكيد لم يتخصص في الدبلوماسية أو القانون الدولي أو تخطيط المدن، أو الاقتصاد وليس ضروريا، لانه وبكل بساطة سيحيط نفسه بالكوادر الأفضل.

انا أتفهم ألا يكون لصناع القرار تفوق في كل شيء هذا طبيعي، لكن لا أتفهم أن يستعينوا بالفشلة والخاوين.

ما يحدث في السودان بسبب “الكوزومينيا” فوق الوصف .. تقدمت في مواقع ومحطات كائنات سطحية وهزيلة لحد فظيع.

مكي المغربي