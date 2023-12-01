شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تتمايل في الرقص على أنغام أغنية “الفحيل” والجمهور يتفاعل: (انتي تستاهي يغني ليك وردي)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والاهتمام من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية حسناء وهي تتمايل في الرقص على أنغام إحدى أغنيات الفنان محمد الفحيل.

https://www.facebook.com/reel/1343281289663014

الفتاة الحسناء حظيت بتفاعل كبير من قبل جمهور المعلقين على المقطع, وكتب أحدهم متغزلاً (انتي تستاهي يغني ليك وردي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين