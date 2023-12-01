شاهد بالصورة والفيديو.. راقصة حسناء تخطف الأضواء بوصلة رقص مثيرة خلال حفلة “طمبور” والجمهور يتغزل: (دا الرقيص ولا بلاش وحقو القونات يتفرجن فيها ويتعلمن)





تداول محبي غناء “الطمبور” بالسودان مقطع فيديو حظي باعجاب الجمهور وذلك بعد تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من إحدى حفلات “الطمبور” بالولاية الشمالية راقصة حسناء وهي تقدم فواصل من الرقص المثير.

وخطفت الراقصة الحسناء الأضواء بوصلة رقص مثيرة وجدت اهتمام المهلقين الذين تغزلوا فيها, وكتب أحدهم: (دا الرقيص ولا بلاش وحقو القونات يتفرجن فيها ويتعلمن).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين