شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تسحر المتابعين بإطلالة ملفتة وهي تردد (الليلة بس) والجمهور يتغزل: (قلوبنا الصغيرة لا تتحمل ومستحيل تكون سودانية)





أبهرت فتاة سودانية حسناء جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء في إطلالة لفتت أنظار الجمهور والمتابعين وهي تردد خلف المطربة هدى عربي أغنية (الليلة بس).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع تسابق على كتابة تعليقات الغزل, وكتب أحدهم: (قلوبنا الصغيرة لا تتحمل) ورد عليه آخر: (مستحيل تكون سودانية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين