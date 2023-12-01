شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تتدخل وتطالب أفراد الحراسة بترك مغترب سوداني في قطر حاول مشاركتها الرقص وتصرخ (خليهو خليهو) وجمهور مواقع التواصل يشيد بها: (الله على جبر الخواطر يا سلطانة)





سجل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان إشادة خاصة بالمطربة الشهيرة هدى عربي, وذلك بعد موقف اتخذته خلال حفلها الأخير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أحيت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب حفل ساهر بقطر حضره جمهور غفير من السودانيين هناك.

الحفل شهد تفاعل كبير من قبل الحاضرين في قاعة الحفل, وحاول أحد المغتربين بقطر الاقتراب من المسرح الذي كانت تغني فيه المطربة الشهيرة من أجل مشاركتها الرقص.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام أفراد الحراسة المكلفين بتأمين الحفل بمنع المغترب الشاب من الاقتراب من المطربة التي تدخلت سريعاً وطالبتهم بتركه وهي تصرخ (خليهو خليهو).

تصرف المطرب تجاه المعجب نال اعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وعلق الكثير من المتابعين مشيدين بالمطربة, وكتب أحدهم: (الله على جبر الخواطر يا سلطانة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين