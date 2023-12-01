أردول: نحتاج ترتيب أكثر لأجندة السياسة الخارجية ففيها سنحدد البناء مع من وفي أي مجال

بإنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة اليونتامس المتوقع نهار اليوم بواسطة مجلس الأمن الدولي وأيضاً بعد أن قررت البلاد الخروج العلني بواسطة المجلس السيادي متهمين الإمارات بدعم الحرب والدمار في السودان، ستشقّ البلاد وتخطط حقبة جديدة في التعامل مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، حقبة تحافظ على السيادة وتعلية المصالح الوطنية وعقيدتها الحقيقة والوضوح والمواجهة والصرامة، نحتاج ترتيب اكثر لأجندة السياسة الخارجية ففيها سنحدد البناء مع من وفي أي مجال والتحالف مع من والمقاطعة لمن والعزلة والمواجهة مع من ؟

مبارك أردول