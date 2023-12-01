بعد الاعتذار لـ عمرو أديب.. محامي الإعلامي يحسم مصير القضايا المرفوعة ضد الفنان محمد رمضان





أكد محامي الإعلامي عمرو أديب، التنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد الفنان محمد رمضان، والتي تم تغريمه فيها بمبلغ 300 ألف جنيه.

كان النجم محمد رمضان اعتذر للإعلامي عمرو أديب بعد تدخل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على خلفية أزمتهما الأخيرة، والتي اتهمه فيها الإعلامي عمرو أديب بتعديه عليه بالسب والقذف، في عدة مناسبات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، لتمتد الخلافات إلى ساحات المحاكم، ويحصل عمرو أديب على أحكام قضائية ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه بتهمة السب والقذف بمبلغ 300 ألف جنيه ليستأنف الإعلامي ويطالب بتعويض قدره 3 ملايين جنيه.

وكانت المحكمة قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 28 ديسمبر المقبل.

أما عن موعد التنازل، فأشار محامي الإعلامي عمرو أديب إلى أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن للتنازل، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم التنازل في الأيام المقبلة قبل موعد جلسة النطق بالحكم، أو الانتظار حتى صدور حكم إما بتأييد التغريم 300 ألف جنيه، أو زيادة الغرامة إلى 3 ملايين جنيه، وفي كلتا الحالتين لن يتم تنفيذ العقوبة نظرًا لتصالح الطرفين.

ونشر الإعلامي عمرو أديب عبر صفحته الشخصية بموقع إكس (تويتر سابقًا)، منشورًا قال فيه اتصل بي اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره لي عما بدر منه تجاهي الشهور الماضية وقد قبلت الاعتذار وعفا الله عما سلف، شكرا لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ دائمًا تسعى للخير والمحبة.

المصري اليوم