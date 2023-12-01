إنتفاضة بورتسودان الثانية





إنابةً عن الشعب السوداني جماهير مدينة بورتسودان تنتفض و تطالب الحكومة بطرد السفير الإماراتي الذي ظلت بلاده و بشهادات و تقارير دولية تمد المليشيا المتمردة المجرمة بالسلاح و العتاد منذ إنقلاب 11 أبريل 2019 عبر مطار الخرطوم و مطارات و حدود بعض دول الجوار قبل أن تستأجر مطار أم جرس بدولة تشاد و تخصصه لهذا الغرض منذ عدة أشهر و هي بذلك تشارك بصورة مباشرة في حرب تدمير بلادنا !!

إنتفاضة جماهير مدينة بورتسودان جاءت بعد يومين من التصريحات القوية التي أطلقها عصو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ياسر العطا و هو يخاطب قوات جهاز المخابرات العامة بمنطقة كرري العسكرية موجهاً فيها إتهامات مباشرة لدولةالإمارات بأنها تقوم بإمداد المليشيا المتمردة بالسلاح و العتاد !!

إنتفاضة اليوم هي الإنتفاضة الثانية لأهلنا في الشرق الذين ثاروا في وجه (فولكر) و أجبروه على مغادرة البلاد في العشرين من مايو الماضي بعد شهر من إندلاع تمرد المليشيا الذي لعب دوراً كبيراً في التهيئة له من خلال تبنيه لما يسمى بالإتفاق الإطاري الذي اتخذه تحالف ( المليشيا / قحت ) ذريعة لإشعال الحرب في البلاد !!

الله أكبر و العزة و المجد لشعبنا و النصر لقواتنا

و الهزيمة و الخزي و العار لتحالف ( المليشيا / قحت / قوى الشر الإقليمية و الدولية ) .

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

1/ ديسمبر 2023