



مبروك للسودان إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة التي استقدمها العميل الخائن سيء الذكر عبدالله حمدوك بتآمر مع السفير البريطاني ودون مشاورة حتى أعضاء شراكة كورنثيا.

وأجمل ما في الموضوع هو إصرار عبدالله حمدوك وشلة القحاتة العملاء بكل وقاحة وقوة عين على الإبقاء على البعثة ومخاطبة الأمم المتحدة بذلك وكأنهم يمثلون الشعب السوداني، لتكون عليهم هزيمة وخزي يضاف إلى سجلهم الملطخ بالخزي والعار.

يجب عليكم من الآن وصاعداً مواجهة الشعب السوداني بدون فولكر وبدون بعثة وبدون سفارات وبدون رباعية أو ثلاثية وبدون بندقية الدعم السريع ولا حماية الجيش، واجهوا مصيركم المحتوم.

حليم عباس

