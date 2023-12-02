وانتصرت إرادة الشعب السوداني





اليوم أنهى مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة الأمم المتحدة في السودان التي استجلبها عبد الله حمدوك عندما كان رئيساً للوزراء بخطاب سرِّي بعث به للأمين العام للأمم المتحدة في فبراير 2020 !!

و كان حمدوك قد بعث برسالة أخرى للأمين العام و لرئيس المجلس في دورته الحالية يوم 27 نوفمبر الماضي يطلب فيها التمديد للبعثة الأمر الذي وجد إستنكاراً واسعاً من كافة أطياف و فئات الشعب السوداني و اعتبر إمتداداً لخيانته الأولى باستجلاب البعثة دون علم شركائه في الجانب العسكري بل إن بعض أطراف قحت في ذلك الوقت أعلنت عدم علمها بخطوة حمدوك التي تمت في الظلام !!

طلب الحكومة من مجلس الأمن إنهاء مهمة البعثة جاء إستكمالاً للرسالة التي كان قد بعث بها رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للأمين العام للأمم المتحدة في 26 مايو الماضي و طالب فيها بإستبدال رئيس البعثة الألماني فولكر الذي اعتبر وجوده على رأس البعثة لا يساعد على تنفيذ مهامها و سيؤثر سلباً على العلاقة بين السودان و الأمم المتحدة كما اتهمه بإعطاء إشارات سالبة شجعت حميدتي على التمرد !!

إلا أن الأمين العام و في مخالفة لنظم و أعراف الأمم المتحدة لم يستجب لطلب البرهان حينها و أعلن تمسكه بمبعوثه !!

بإنهاء مهمة البعثة فقد إنتصرت إرادة الشعب السوداني الذي ظل يخرج في ( مواكب الكرامة ) لعدة أشهر في العام الماضي 2022 مطالباً بطرد البعثة و إنهاء مهمتها بسبب تدخلها السافر في شئون البلاد الداخلية ، كما يعتبر تتويجاً لإنتفاضة أهل الشرق الأولى في شهر مايو الماضي التي أجبرت فولكر على الهروب من البلاد !!

التحية لوزارة الخارجية و لبعثة السودان في الأمم المتحدة و التهنئة للشعب السوداني على هذا النصر العظيم .

ثم تحية خاصة للبطلين أنس عمر و الدكتور محمد علي الجزولي المختطفين بواسطة المليشيا منذ سبعة أشهر – فك آلله أسرهما – على الدور الكبير الذي بذلاه في تحريك مواكب الكرامة و تأسيس تيار نداء أهل السودان الذي لعب دوراً محورياً في الضغط بواسطة الشارع من أجل إنهاء مهمة البعثة .

الله أكبر و العزة للسودان

المجد و الفخار لشعبنا

النصر لقواتنا المسلحة الباسلة

الخزي و العار لحمدوك و تحالف ( المليشيا / قحت / قوى الشر الإقليمية و الدولية ) .



#كتابات_حاج_ماجد_سوار

1 ديسمبر 2023