الجالية السودانية فى الإمارات





💎 قلوبنا مع الجالية السودانية بالإمارات وهى ثانى أكبر تجمع لجالية مهاجرة بالخليج بعد المملكة العربية السعودية التى مرت بظروف صعبة أيضاً أيام حرب الخليج الأولى ، لولا تدخل السيد محمد عثمان المرغني ((شفاه الله ))فى ذلك الوقت الذى كان يقيم بالمملكة العربية السعودية وبقية قيادات المعارضة وفر الحماية للمغتربين بالمملكة السعودية عندما خاصمتها الإنقاذ دون إعتبار لسوق العمل وعلاقات الجوار .

💎 الآن الطيش السياسى يعرض الأسر لمخاطر كبيرة للتشرد ومتاعب فى مكان إقامتهم ، بمعاداة دولة الإمارات العربية المتحدة بالإساءة لقياداتها والمطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية من بعض الموتورين فى بورتسودان وهم قِلة من ذوى التوجهات المعروفة دون إعتبار لسوق العمل وهو يجب ان يكون جزء أساسى من دبلوماسية الدولة

💎ختامة

نناشد دولة الإمارات العربية الشقيقة تقدير أن هذه المواقف لا تعبر عن ضمير الشعب السودانى وأغلبيته التى ترفض هذه الحرب بمجملها، الجالية السودانية بالإمارات تستنجد وا معتصماه إن كان من معتصم يقف لمساندتها للحفاظ على معيشتها وضمان إستقرار عوائلها أمام التهريج السياسى غير المسئول كما يجب على قيادات الجالية السودانية بالإمارات التصدى لهذا العبث بالنفى والرفض

صلاح جلال

١ديسمبر ٢٠٢٣