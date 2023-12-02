شاهد بالصورة والفيديو.. الطفلة السودانية الشهيرة سعاد “بوليغ” تكتشف حيلة ذكية تحفز بها الأطفال على شرب الدواء.. تشرح الطريقة وتطالب الأسر باتباعها





حظي مقطع فيديو متداول للطفلة السيودانية سعاد الفاضلابي, الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “بوليغ” بتفاعلات كبيرة من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت “بوليغ” خلال المقطع بتحفيز طفلة صغيرة على شرب الدواء بعد أن رفضته كما هو حال الأطفال.

واستخدمت سعاد, حيلة ذكية عبر تغطية الدواء بعلبة عصير “بيبو” ووضع “مصاصة” العصير على “ملعقة” الدواء من الخلف, لتظن الطفلة المريضة أنه عصير وتقوم بشربه.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد طالبت الطفلة سعاد الفاضلابي, الأسر السودانية باتباع هذه الحيلة التي حققت نجاح كبير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين