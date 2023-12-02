صيوان عزاء إسفيري أقامته شياطين وكلاب صيد الحرية والتغيير وبغاثها





• إذا أردت استيعاب أهمية وخطورة الإنتصار الداوي الذي حققته الدبلوماسية السودانية بطرد بعثة يونيتامس ، فماعليك إلا متابعة صيوان العزاء الإسفيري الذي أقامته شياطين وكلاب صيد الحرية والتغيير وبغاثها وهم يبكون ويتبادلون التعازي بعد تتالي الضربات علي أولياء نعمتهم ومنافذ مصاريفهم ونثرياتهم الشهرية ..

• في زمان السودان اليوم إن أردت معرفة أين يقف الشرفاء والوطنيون من أهل البلاد عامة ، فانظر إلي الصف الذي يقف فيه ويناصره شتات الحرية والتغيير !!

• طرد اليونيتامس من السودان قلادة شرف وطني في عنق كل أبناء الوطن الغيورين علي عزته وكرامته ..وفي مقدمة هؤلاء الميامين الجنود المجهولون في الدبلوماسية السودانية ..

• تحية خاصة للأخوين العزيزين أنس عمر والدكتور محمد علي الجزولي وقد كان صوتهما ومواقفهما عاملاً حاسماً ومؤثراً في حشد الجماهير الحيّة للتظاهر ضد بعثة الشر حتي تم قطع رأسها وعقلها المدبر فولكر ثم تتالي سقوط حجار الدومينو ..

• تحية وفاء لأرتال الشهداء الذين صعدت أرواحهم في معارك الكرامة حيث قاتلوا في صفوف الجيش كتفاً بكتف .. وهم ذاتهم الذين ملأوا شوارع الخرطوم في مسيرات الكرامة مطالبين بطرد فولكر وشياطين إنسه حتي سقطوا معه تسبقهم ذلة صغار وعمالة ستلاحقهم لأجيالٍ قادمة ..

• تحية من القلب للرجال الذي قرروا من الوهلة الأولي مقاومة يونيتامس لأنها برأيهم أخطر مشروع استعماري أممي في تاريخ السودان الحديث ..

• كان لهم ما أرادوا ..وهم ذاتهم الذين سيسحقون مليشيا التمرد السريع لأنها أخطر مشروع تخريبي في تاريخ السودان كله ولن يجدي معها إلا القتال في كل المحاور ..

• سيكسب شعبنا الرهان ..وسينتصر بإذن الله الواحد الأحد ..

عبد الماجد عبد الحميد