نهب وتخريب مستشفى سوبا الجامعي





□ تعرض مستشفى سوبا الجامعي لنهب وتخريب منظم ومقصود، نفذته مليشيا الجنجويد مستخدمين عناصرهم التي تم تدريبها بمنطقة سوبا بعد اندلاع الحرب، وهم (حسب إفادة الحرس الجامعي ) من سكان المنطقة المحيطة بالمستشفى، من أحياء سوبا الحلة وسوبا الأراضي وغيرها.

□ وللأسف فهم المستفيدون الحقيقيون من الخدمات التى يقدمها المستشفى.

□ فقد شمل التخريب والنهب مركز أبحاث المايستوما، والمعمل المركزي، ومركز الإمتحانات، ومركز ساتى للأبحاث المعملية

، والجناح الخاص والمربع الإدارى، □ كما نهبت كل السيارات، بما فيها سيارات الإسعاف، وسيارات كلية علوم المختبرات جامعة الخرطوم.

□ كذلك سرقت شاشات التشخيص workstations بالإضافة لجهاز قسطرة الشرايين، وشاشات العلامات الحيوية.

□ كما خُرِّب قسم القسطرة الذي أُسس وصُمم على أفضل معيار، ليعمل في مجال الأشعة التداخلية، والقسطرة الطرفية التداخلية، والقسطرة الدماغية، وقسطرة القلب، وهو مشروع متكامل أكتمل العمل فيه فى فترة وجيزة وباشر عدد مقدر من الحالات، وبدأ في استيعاب المتدربين، ومعالجة الحالات الواردة للمستشفى.

عصمت محمود أحمد