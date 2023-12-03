منطقة الديوم والسجانة والحلة الجديدة وما حولهم.. ماذا هناك؟





بسم الله الرحمن الرحيم

□□ قروب مساعدة وإرشاد لمنطقة الديوم والسجانة والحلة الجديدة وما حولهم

□□ تقرير

□ السادة أعضاء القروب

السلام عليكم ورحمة الله

التاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣

نضع بين أيديكم هذا التقرير ونسال الله أن يجد الجميع ما يرجونه وما يسألون عنه.

□ بداتُ الجولة من الميناء البري بالصحافه متجها جنوبا، حيث لاحظت وجود الكثير من الحافلات السفرية المتجهة إلي مدينة ود مدني من الناحيه الشمالية، وايضا تتواجد مواصلات الكلاكله، اما من الناحية الغربية تتوفر ايضا مواصلات مايو وسوق قورو ومواصلات جبل اولياء، وفي الناحيه الشمالية ايضا توجد الركشات التي تعمل طرحه حتي نفق السوق المركزى حيث تتواجد مواصلات شرق النيل الحاج يوسف وسوبا شرق وامدرمان قبل تفجير الكبري.

□ الملاحظ هناك ان الحركه ساهلة جدا ويمكنك ان تمر دون أي تفتيش فقط مع ملاحظة حركة الحرامية وهم قادمون بالمسروقات من وسط الخرطوم إلي جنوبها.

□ فيما يختص بالمواصلات الداخلية

متواجدة وبكثرة وتبدأ العمل من الساعه ٦ صباحا حتي الساعه ٣ عصرا من الميناء البري حتي ابوحمامة، قيمه الراكب ٥٠٠ جنيه، واذا معك عفش أو شنط تحاسب بالحبة

1ديسمبر 2023

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□ الحركه الاجتماعية.

□ من خلال مروري بالحافلة وإنا متجه شمالا لاحظت إن حركة المواطنين اصبحت كثيرة خاصة في منطقه الصحافات حيث رأيت الشباب يجلسون علي اطراف الشارع، وبالاخص في محطه ٧ حيث لا زال سوق المواد البترولية موجود و محلات الثلج والمطاعم.

□ أما عند مروري بي منطقه الامتداد واضح جليا إنها تشهد استقرار ويوجد بها عدد مقدر من الناس خاصه شرق الظلط، حيث شاهدت مجموعة كبيرة منتشرة هناك، وايضا يوجد فرن بلدى غرب بابكير وقد باشر العمل، وايضا في منطقه النزهة وقبل إن تصل طلمبة النحله يوجد ايضا فرن ومحل خضار يعمل بصوره جيدة

□ أما عند دخولي منطقة الديوم تحس بأن الحياة غير خصوصا بعد عبورك لتقاطع حجازى مع جامعة السودان. □ سيقابلك معمل دكتور عوض وهو غرب مجمع السجانة الطبي، وهو يستقبل المرضي والفحص وتكتب لهم الروشتات للعلاج، وللامانه انه لا يتمسك بالقروش بي العندك بس ولو ماعندك برضو تفحص ويكتب ليك العلاج وهو متواجد علي بعد أمتار من المعمل في صيدليه الهلالي تاخذ علاجك وإنت مبسوط هذا الرجل يستحق الاحترام والتقدير وللعلم ايضا انه يشغل المعمل بمولده الكهربائي.

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□ مسجد حجازى. تقام فيه الصلوات الخمسة والجمعة ولله الحمد، عدد المصلين كل يوم في زيادة خاصه صلاه الجمعة

□ الحركه شرق وغرب الشارع ممتازة حيث تشاهد شباب فارشين مواد تموينية للبيع وايضا هنالك شباب امام مطعم شنداوي فتحو مطعم يشتغل فطور وغداء، في مجموعة شباب قبل باشدار ايضا فارشين خضار وعيش والجميل كل هؤلاء الشباب من أولاد المنطقه

منطقه باشدار اصبحت محطة رئيسية للمواصلات، وفيها تباع العصائر المشكلة المختلفه والخبز والفواكه والمحروقات والثلج

□ الارتكازات

منذ بداية الجولة من الميناء البري وحتي ابوحمامة شاهدت ارتكازات جوار وحدة الصحافه وجوار طلمبه النيل العشرة وجوار آلشرطه الشعبية، وكل هذا الارتكازات أحيانا يسألون عن البطاقه الشخصية، واذا كنت تحملها فأنت في أمن وامان.

□ احياء الديم غرب باشدار حتي السوق الشعبي بها عدد محترم من الاسر، والناس هنالك تمارس حياتها بصوره طبيعية تقام الافراح والاتراح وأهل الديم ورغم الظروف لم ينقطع عن مشاركتهم الاجتماعية، والشي الايجابي اصبح الأهالي يقومون بدفن موتاهم في مقابر فاروق والحمدلله توقف الدفن في الميادين.

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□ لاحظت ايضا انتشار للشباب في في المنطقة شرق وشمال البرهانيه إذا يتجمعون في مجموعات ويتحركون بحريه دون أي مضايقات عند ذهابهم لاحضار اغراضهم اليومية شباب يستحقون التحيه والاحترام

□ حي المايقوما

يعتبر من الأحياء العريقه بمنطقه الديوم وهو الحي الذي يربط الديوم الشرقية والغربية والسجانة يوجد به عدد مقدر من الاسر ومتكافلين اجتماعيا الحي يعتمد علي ابوحمامة في شراء الاحتياجات واغلب المتواجدين شباب.

□ يوجد بالحي فرن بلدي شغال. □ مشكلة المياه تم حلها بتوفير مولد كهربائي متحرك

□ يوجد نشاط رياضي في ميدان العلمين وقد جذب كثير من أبناء المايقوما والسجانة، علما بأن التحرك داخل الحي دون قيود فقط المواطنين يتجنبون الاماكن التي يتواجد فيها الدعم السريع.

□ حي السجانه شمال شرق السوق وجنوب مركز صحي

السجانه يوجد عدد بسيط من الاسر وهنالك ترابط اجتماعي فريد بينهم خاصه في أوقات الوجبات ولديهم برامج تلاوة للقران ثابت

□ سوق السجانه

طبعا لا توجد فيه حركة بيع أو شراء فقط يوجد صناعيه حدادين ونجارين ولحامين لمعالجة أي اشكالية في المنازل التي تعرضت للكسر. □ وايضا يوجد عتالة والتحرك داخل السوق دون قيود.

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□ منطقه الخرطوم جنوب

جنوب حديقة القرشي وحتي طلمبة الغالي هذه المنطقه خاليه تماما من السكان ولاتوجد بها أي مظاهر للحياه

□ منطقه السجانة شمال وغرب مركز شباب السجانه توجد، بها عدد من الاسر ويوجد كارو خضار متجول وايضا كارو ثلج إما باقي الاحتياجات من سوق ابوحمامة.

□ مناطق التعايشه والديم شرق تعتبر مناطق مثالية من حيث الكثافة السكانيه، وقد بدأت بعض الاسر تعود إلي منازلها وهنالك نشاط رياضي في الساحه الشعبيه وايضا يوجد بها عيادة مجانية تقدم خدماتها لجميع السكان من داخل وخارج المنطقه أيضا يلاحظ حركه المارة من والي سوق الديم لشراء اغراضهم، وتلاحظ جلوس السكان في مجموعات تحت ظل الأشجار.

□ المياه تقريبا تاتي عن طريق المولد المتحرك. □ وبالنسبة لاغراضهم تاتي من سوق الديم دون أي مشاكل ولاتوجد أي تقيدات في الحركة

□ مناطق القنا جنوب وشمال

□ المناطق التي تطل علي شارع الصحافه زلط يوجد بها أسر وحركة للناس.

□ أما المناطق التي تمتد من تقاطع ٤١ وإنت متجه جنوب حتي ٦١ لايوجد سكان إلا بعض الاسر القليله وبعض الشباب الذين يحرسون البيوت.

□ هنالك محاولات لاقامة نشاط رياضي في ميدان النصر.

□ حركة الناس من والي سوق الديم

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□ ملاحظات عن الجولة

١/اختفاء المظاهر العسكريه داخل اغلب احياء الديم والسجانة.

٢/مشاهده كارو الخضار والثلج وعربات اللبن والبيض في بعض الأحياء التي بها سكان.

٣/انتشار المطاعم في شارع الصحافه ظلط والجودة وابوحمامه وسوق الديم

٤/مساجد المايقوما وحجازى وطيفور وبعض الزوايا تقام فيها الصلوات الخمسه وبالمكرفون، وصلاه الجمعه أعداد المصلين في تزايد ولله الحمد، وايضا اصبحت تقام حلقات التلاوه والدروس الدينية بصوره دورية داخل المربعات.

٥/صيدليات الهلالي ونيفين وتقاطع باشدار تعمل جميعها من الساعه ٩ حتي الساعه ٣ عصرا وتوجد بها اغلب الادوية والعلاجات الضرورية

٦/معمل دكتور عوض غرب مجمع السجانة الطبي يعمل بصورة طيبة ويقدم خدمه لشريحه كبيرة من داخل وخارج المنطقه من جبرة والصحافات والامتداد والحلة الجديدة

٧/عيادة الساحة الشعبيه تضم أميز الأطباء الشباب، وهم متطوعين لوجه الله ويقدمون الدواء مجانا وتخدم هذه العيادة شريحة كبيره من سكان محلية الخرطوم

٨/النشاط الرياضي في ميدان العلمين والساحه الشعبية وهنالك محاولات لبعض الميادين لاستناف النشاط الرياضي، وايضا تقام في هذه الايام دورة رياضية بميدان بول بالديم شمال وحدة الديم الادارية

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٩/المياه متوفرة ولاتوجد بها مشكلة، أما الكهرباء لا اثر لها ولا حس وهنالك أسر لديها طاقه شمسيه تساهم في شحن الجوالات.

١٠/الدعم السريع اصبح وجوده قليل جدا، ويتمركز في بعض المنازل التي تطل علي سينما النيلين ورابطة المايقوما وشارع الحرية ناحيه المايقوما والسجانة والحلة الجديدة، ولديهم ارتكاز واحد امام ٨ بيوت لا علاقه له بالمواطنين.

١١/الحرامية متواجدين وأصبحت ظاهرة النساء والجنوبين والاطفال الذين يساعدون النساء في فتح المنازل لسرقه ماتبقي من الاواني المنزلية، والثياب والملابس والملايات، وإن وجد اجهزة كهربائيه لذا ننصح بأن يعود الشباب في هذا الوقت.

١٢/من الميناء البري وحتي آخر محطة ابوحمامة لايوجد سوى اربعه ارتكازات ولا علاقه لهم بالمواطنين إلا نادرا.

١٣/لاحظنا خروج النساء بشكل اعتيادي لقضاء احتياجاتهن من الاسواق والتحرك داخل الاحياء بشكل امن.

١٤/توقفت ظاهرة اعتقال الشباب داخل الديم.

١٥/مناطق الحلة الجديدة والقوز سوف تكون محور الحلقه القادمة.

1 ديسمبر

** متداول