



مشاركة مواطنو جنوب السودان في الحرب مع الدعم امر يحتاج الى معالجة واجراءات من قبل الحكومة النايمة

والجيش الذي قيادته فاصلة للفعل العسكري والسياسي في هذا الظرف الصعب على قيادة الجيش تحريك الشق السياسي عندما يكون الجيش في حاجة اليه وعدم انتظار

عمل السياسين ومسؤولي الدولة وحده لا يكفي ونحن نعلم حجم الاختراق الحاصل في اجهزة الدولة.

مشاركة الجنوبين في الحرب يحتاج الى اجراء امني يمنع دخولهم لمدينة الخرطوم هناك تقارير موثوقة وحية حددت وكشفت طرق دخولهم والأشخاص الخلف هذه الكارثة .

واجراء سياسي بمخاطبة دولة الجنوب وتحديدا التحدث مع رياك مشار وتحذيره

لان اغلب الجنوبين المشاركين هم من النوير اللاجئين في معسكرات داخل السودان جنوب النيل الأبيض وجنوب كردفان وقد ذكر مدير مكتب توت قلواك ذلك قبل ايام في تصريح رسمي اوردته منصة @البوابة الإخبارية التي أثارت غيار مساركة المرتزقة الجنوبين لم تعره حكومة السودان انتباهها للاسف

بشير يعقوب