جرائم وحوادث
مكافحة التهريب كسلا تحبط محاولة تهريب 33 كيلو جرام من الزئبق
تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية كسلا من ضبط 33 كيلو جرام من مادة الزئبق كانت مهربة ولا تحمل اي مستندات رسمية. كما تمكنت من ضبط عربة (لوري) تحمل 80جوال ذرةمهربة إلى خارج البلاد .
حيث أشاد اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بعمل قواته رغم التحديات والمخاطر مشيداً بهذه الضبطية التي تعتبر إنجازاً حقيقياً ورسالة لأصحاب النفوس الضعيفة بأن قواته بالمرصاد لكافة أشكال التهريب.
وكشف العميد شرطة عمر محمد أحمد الأنصاري مدير إدارة مكافحة التهريب كسلا أن الضبطيات تمت من خلال عمل الطوف وعمل القوات بمهنية عالية من خلال الرصد والمتابعة . هذا وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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