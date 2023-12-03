



🔮تواصلت مع احد أبطال قوات الشعب المسلحه(القوات الخاصة) عن مسارات معركة الكرامة الخرطوم فقال لى الاتى:.

١/لقد انتهت المعركة تماما بالمفهوم العسكري.

٢/سيعلن الانتصار التام قريبا.

٣/ تحتاج الخرطوم لفترة زمنية يتم فيها التنظيف الكامل والتعقيم.

من الجثث عبر الصليب الأحمر والهلال الأحمر للأحياء التى دارت فيها معارك وخرج سكانها ام بقية الأحياء التى ليست فيها معارك وليس بها جثث يمكن العودة إليها.

إزالة بقايا الشظايا والزخيرة وكل ما تبقى من آثار المعارك المتعلقة بالالات والاسلحة العسكرية.

٤/ اهنى الشعب السوداني بانتصار الدبلوماسية السودانية بقرار مجلس الأمن الدولى بإنهاء البعثة الاممية ورفضة للتجديد لبعثة اليونتامس وإنهاء اعمالها ابتداءا من ٤ديسمبر وحتى ٤فبراير٢٠٢٤م وتكليف الأمين العام للأم المتحدة برفع تقرير عن حالة السودان كل ثلاثة اشهر.

٥/ لقد انتصرت القوات المسلحة والشعب السوداني على قوات الدعم السريع المتمردة الإرهابية وعلى المؤامرات الخارجية ومؤامرات قوى اعلان الحرية والتغير المركزية العملية .

٦/لقد انتصر الشعب السوداني بصبره وثقتة فى قواته المسلحة ،وقوات الشرطة،وجهاز الأمن والمخابرات العامة و المستنفرين والمتطوعين انتصارا على البغى والعدوان والغدر والخيانة.

الله اكبر والعزة للسودان ولشعبة الكريم.

بهذا المقال الذى يحمل عنوان العودة إلى الخرطوم باتت قريبة ضمن سلسلة مقالات توقعات يحمل الرقم (١٠٠) وانها لصدفه كبيرة وعظيمة فى حق الوطن أنهى بها سلسلة مقالات توقعات. ان شاءالله سننتقل لسلسة مقالات بعنوان ثم ماذا بعد الحرب ان شاءالله سنتناول فيها الممارسه السياسية المطلوبة فى الفترة القادمة.

دكتور عصام دكين.

شكرا جزيلا لكل المتابعين الافاضل.