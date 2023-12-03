💢الحرب في نهاياتها وتلك تدابير العودة لمنازل المواطنين





🔮لم تعد العودة بأمر بعيد للمواطنين ليستأنفوا الحياة التي فقدوها فتفرقوا في الأنحاء ولاذوا إلى ديار غير ديارهم و بلدان ليست بلدانهم وأرياف ليست تلك التي تعودوا علي ان يعيشوا في ربوعها

ولابد من ضمان سلامةً العودة والإطمئنان بتوفر الأمن عندما تنفذ الخطوات التالية:-

– فتح الطرق نحو الخرطوم من كل الاتجاهات وتأمينها و إنشًاء إرتكازات من قبل القوات المسلحة بمسافات مناسبة

– نشر وحدات من الشرطة و المستنفرين في كل الأحياء وتعاون المواطنين معهم لمواجهة اللصوص و النهابين الذين يستخدمون السلاح

– إعادة التيار الكهربائي للأحياء التي حدث بها إطفاء وتأثرت خطوط إمدادها ومحطاتها

وهذه هي المطالب في حدها الأدنى التي ستشكل القضاء على المتمردين نهائيا وقطع دابرهم و استئصال شأفتهم وحتى لا يكون الذ ي ذكرت من قبل الأماني و أحلام اليقظة و السراب البقيعة الذي يحسبه الظمآن ماءً فإن ما ذكرت من خطوات يجري العمل فيها الآن على قدم وساق وقد شارف على الإنتهاء ليفرح المؤمنون بنصر الله وتنتظم الاحتفالات في كل أرجاء البلاد

والله أكبر والعزة لله ولرسوله والمؤمنين

✍️الدكتور ربيع عبد العاطي عبيد