شاهد بالصورة.. جمهور مواقع التواصل بالسودان يواصل اهتمامه بالشاعرة الحسناء “أفنان”  ومتابعون: (البنت الوحيدة في السودان الما بتحتاج ذكاء اصطناعي)





واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعبر الصفحات الفنية البارزة التي تنشط على فيسبوك اهتمامه بالشاعرة الصاعدة التي شغلت الأسافير في ظهورها الأول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خطفت الشاعرة أفنان سمير, الأضواء على مواقع التواصل في ظهور ملفت وأنيق عبر إحدى البرامج.

حديثاً نشرت الصفحات المهتمة بالشاعرة الشابة صورة حديثة لها وكتب عليها المتابعون: (البنت الوحيدة في السودان الما بتحتاج ذكاء اصطناعي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين