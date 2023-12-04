بالصور.. تسعة طويلة في قبضة شرطة ولاية البحر الاحمر

تمكنت شعبة مباحث قسم الثورة من القبض على افراد عصابة تسعة طويلة وتعود تفاصيل الضبطية الي إبلاغ الشاكية(ن.م) قسم شرطة الثورة بان مجهولين يقودون دراجة نارية قاموا بخطف شنطتها وبها مبالغ مالية بقيمة(2.300)دولار أمريكي ومبلغ(180)جنية سوداني.

وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني بإشراف مدير الوحدة وتكمن التيم من القاء القبض على عدد(4)متهمين وتم استرداد المبلغ كاملا وضبط اداة الجريمة(موتر)واتخذت الاجراءات القانونية في مواجهتم تحت المادة ١٧٤ق ج بالقسم.

المكتب الصحفي لشرطة السودان