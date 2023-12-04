صورة: أمر عجيب، ووضع غريب للسيد “مني آركو مناوي” حاكم إقليم دارفور المحتل





▪️أمر عجيب، ووضع غريب للسيد “مني آركو مناوي” حاكم إقليم دارفور المحتل، وهو يجمع كافة أعضاء حكومة إقليم دارفور وولاة ولايتها المحتلة من قبل الدعم السريع ويمم وجه شطر تركيا باحثاً عن العلاقات بين إقليمه ودولة تركيا،



في حين أن اقليمه يعتبر ساحة للحرب والفوضى وكامل الاقليم يقع في قبضة المليشيا المتمردة عدا مدينة “الفاشر”، رغم كل هذه الحرب الممتدة من منتصف ابريل الماضي مناوي لم يطلق طلقة واحدة تجاه من احتلوا إقليمه بل وقف محايداً ومتفرجاً ونراه بكل وقاحة يقود وفد لزيارة خارجية لبناء علاقات ثنائية،،، أمر غريب اللهم إلا إذا كان يعمل لصالح المليشيا وهذه الزيارة تمثل زيارة رئيس وزراء أو اقليم نال استغلاله أو انفصاله.

احمد جنداوي

