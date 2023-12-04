وزير المالية الأسبق: تم نهب ممتلكاتي كلها، وما يزال الدعامة يقيمون في منزلي





○ الأخ الطاهر ساتي

□ قرأت مقالك أعلاه، والذى ورد فيه أسمي، قصدت أن أوضح لك حقيقة موقفي من الدعم السريع؛ فأنا لست من الداعمين للدعم السريع قبل أن يتمرد، وبعد ما تمرد فأنا لست من المناصرين للمليشيا القبلية مهما تكن.

□ صحيح إنني من دارفور ومن المجموعة القبلية التى تسمى بالقبائل العربية، لكن موقفي من المليشيا موقف مبدئي، حيث إننى منذ ذهاب نظام الإنقاذ لم أقابل أى فرد من مليشيا الدعم السريع، ولم اعمل معهم فى أى برنامج.

□ واعتقلت فى الثانى من أكتوبر و مكثت فى سجن كوبر حتى أكتوبر ٢٠٢٢ وقدمت إلى محاكمة خرجت منه بالبراءة والحمد لله.

□ مكثت بالخرطوم ولم أخرج خارج السودان حتى قيام التمرد فى منتصف أبريل الماضى.

□ فى الخامس من مايو تم اعتقال مع اثنين من أولادى القصر لمدة عشرة أيام، وتم التحقيق معهم بواسطة مليشيا الدعم السريع.

□ تم اجتياح منزلي و أخذت منه عربات تخص اولادى وعربة تخصنى، كما تم نهب ممتلكاتي كلها، وما يزال الدعامة يقيمون فيه.

□ خرجت مع أولادى بالباصات إلى بورتسودان حيث ما زلت أقيم فى بورتسودان منذ الخامس عشر من شهر مايو الماضى.

على محمود وزير المالية الأسبق