



شرط خروج المليشيا من بيوت المواطنين شرط رئيسي لايمكن التنازل عنه

لماذا يتمسك اعلام القحاتة بارتكازات المليشيا في شوارع ولاية الخرطوم ؟

جدة لن تحسم هذه الحرب مالم تلنزم الميليشيا بهذه الشروط وهذه ارادة شعبنا

ان تنتهي جولة تفاوض بين الجيش و مرتزقة الدعم السريع في منبر جدة بالفشل في التوصل لاتفاق ما هذا امر طبيعي ، لكن سيكون من غير المقبول عقلا واخلاقا ان يروج اعلام القحاتة لاجندة المرتزقة المنافية لاعراف وقيم شعب السودان الكريم .

طالب الجيش وهو السلطة الاولى في السودان بان يخرج هؤلاء الرعاع من بيوت الاسر في ولاية الخرطوم وهي ( مليون و ٤٥٠ الف منزل ) حسب اخر احصائية أجرتها ولاية الخرطوم وكذلك المؤسسات الحكومية والخاصة بعد ان دمروا كل شيء فيها ، لما انزعج القحاتة من هذا الطلب تحديدا .

إنه الغباء في صناعة التحالفات السياسية ، فمن يتحالف مع اللصوص هو لص بلا شك ومن يساند عدو شعب السودان يضع نفسه في خانة العدو وهذا ما قاله الفريق اول البرهان في خطابه امام قواته في مدني صباح اليوم ، هي سياسة بلا اخلاق ومجردة من اي قيمة وطنية ونطلق هذا السؤال ونوجهه لناشطي قحت :

لماذا تدافعوا عن ارتكازات للميليشيا في ولاية الخرطوم وهي مهزومة وانتم تعلمون ان هذه الارتكازات يضعونها لنهب ممتلكات المواطنين وانتهاك عروضهم واعتقالهم بلا جريرة او جريمة .. انها العمالة والتبعية المطلقة لمن يملك المال فقط .

وبالنتيجة فإن رفض الجيش لاي اتفاق لا يقبله الشعب السوداني هو رفض صريح لاغبياء قحت من حمدوك الى ود الفكي وياسر عرمان والعصافير الحنينة في حديقة قحت عمر الدقير وخالد سلك وطه اسحق وغيرهم .

بشير يعقوب