حاج ماجد: هل عرفتموها ؟





الجهة التي جعلت مستشار الشئون الأمنية لرئيس دولة جنوب السودان يدفع بقوات تتبع له لتقاتل في صف مليشيا الدعم السريع المتمردة هي ذات الجهة التي جعلت قوات الحلو تنفض يدها من إتفاق وقف العدائيات و تفتح جبهة قتال في جنوب كردفان مع القوات المسلحة في حركة متناغمة مع تحركات المليشيا !!

و هي ذات الجهة التي أحضرت قوات تتبع لحركة (بوكوحرام) و حركة (داعش) في غرب أفريقيا للقتال في صف المليشيا !!

و هي ذات الجهة التي جعلت من مناطق سيطرة اللواء متمرد خليفة حفتر في ليبيا أكبر قاعدة تشوين بالمؤن و إمداد بالمرتزقة للقتال إلى جانب المليشيا المتمردة !!

و هي ذات الجهة التي حولت مطار أم جرس في شرق تشاد إلى قاعدة جوية لإمداد المليشيا بالسلاح و العتاد عبر عشرات الرحلات لطائرات النقل الكبيرة ( اليوشن ) القادمة من مطاراتها و قواعدها !!

و هي ذات الجهة التي تدفع تكاليف مستشاري و مرتزقة ( فاغنر ) الذين يعملون مع المليشيا !!

و هي ذات الجهة التي دفعت رشوة تقدر بملايين الدولارات ( للمبعوث) ليتبنى أجندتها و في مقدمتها تفكيك القوات المسلحة و القوى الأمنية و النظامية حتى تتهيأ الظروف لتحالف ( المليشيا / قحت) ليتمكن من الإستيلاء على السلطة !!

و هي ذات الجهة التي تمول أنشطة و تدفع فواتير رحلات و تحركات و إقامات الجناح السياسي للمليشيا ( قحت) !!

إنها الجهة التي تمسك ( بالريموت) الذي يحرك كل هذه ( الأراجيز ) و تسيطر سيطرة كاملة على المليشيا و قيادتها !!

هل عرفتموها ؟

بالتأكيد فإن الشعب السوداني كله يعرفها !!

و بالتأكيد فإن الفريق ياسر العطا يعرفها !!

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

4 ديسمبر 2023