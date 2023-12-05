قحت تمارس تشتيت القضية والتضليل والتواطؤ





تطابق وتبادل أدوار واضح بين وفد تفاوض مليشيا الدعم السريع والجناح السياسي للتمرد ممثلا في قوى الحرية والتغيير، حيث تصر المليشيا على عدم إدراج حقوق المواطنين السودانيين في بيوتهم التي احتلتها المليشيا من ضمن الشروط، وترفض الخروج من الأحياء والمرافق المدنية.

هذا الموقف المرفوض لا يجد الإدانة من الجناح السياسي حيث تمارس قحت تشتيت القضية والتضليل والتواطؤ، فتتحدث عن جهات خيالية توقف التفاوض وتمنعه من التقدم. أليس من الأولى لهم أن يتحدثوا بلسان السودانيين المتضررين من المليشيا بدلا عن هذه المراوغات المفضوحة؟

#جنجويد_قحاتة

هشام عثمان الشواني