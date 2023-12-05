مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. سودانيات يقدمن فواصل من الرقص المثير بــ(الرقبة) خلال حفل خاص للفنانة هدى عربي بالإمارات وساخرون: (والله ندى القلعة كلامها صاح)

2023/12/05
هدى عربي

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول على السوشيال ميديا سودانيات يقدمن فواصل من الرقص المثير خلال حفل زواج خاص أحيته الفنانة هدى عربي, لأسرة سودانية بالإمارات وفقاً لما أورد المتابعون.

https://www.facebook.com/reel/319097287641926

ولفتت رقصات السيدات والفتيات أنظار جمهور مواقع التواصل الذي تسابق على نشر التعليقات الساخرة على شاكلة (والله ندى القلعة كلامها صاح).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/12/05