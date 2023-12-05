شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تهاجم أهل الولايات بشدة بسبب تلفيقم التهم في نازحين الخرطوم: (عمائلكم في العاصمة كنا بنسدد منها الاضنين وبنات الأقاليم كانوا بسوقوهن من الداخليات ويودوهن الدايات)





هاجمت سودانية عبر مقطع فيديو متداول أهالي الأقاليم السودانية بشدة وذلك بسبب تلفيقهم لتهم في نازحين الخرطوم ونعتهم بأسوأ الصفات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أثارت الفتاة ضجة واسعة وذلك بسبب ردها وهجومها القاس على أهل الأقاليم في السودان.

وقالت الفتاة في حديثها أن أهل الأقاليم اعتادوا في الأيام الماضية على نسب كل ما هو قبيح لأهل الخرطوم الذين تفرقوا في الولايات بسبب الحرب في العاصمة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد وجهت الفتاة حديثها لأهل الأقاليم وقالت: (عمائلكم في العاصمة كنا بنسدد منها الاضنين وبنات الأقاليم كانوا بسوقوهن من الداخليات ويودوهن الدايات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين