مكي المغربي: يقول ليك ثورة ديسمبر كانت وطنية خالصة لكن اختطفها العملاء!





يقول ليك ثورة ديسمبر كانت وطنية خالصة لكن اختطفها العملاء!

لو كانت وطنية خالصة لما اختطفت!

هي صبية جميلة ومؤدبة لكنها ولدت في بيت دعارة، وتبناها خواجة وزوجته، وكبرت، وكادت أن تتنصر معهما وتغير اسمها، لكن لما اختلف الخواجة مع زوجته وانفصلا، خرجت ولم يكن لديها خيار سوى العمل خادمة لأسرة خليجية لتكسب رزقها بعيدا عن منزل أمها وأصدقائها السياسيين الفجرة، وكانت تنحني لتمسح البلاط وهي تعلم أن رب الأسرة يسارق النظر لخصرها البريء وينتظر الفرصة للنيل منها.

ستكون سعيدة جدا لو تزوجها مؤذن المسجد “الكوز” الأعرج من إصابة عمليات والمليان عيال.

على الأقل ستضمن فحولته وتدينه والسكن في منزل حسن السمعة.

مكي المغربي