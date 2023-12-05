شيخ الأمين ينعي أحد أبناء مسيده المشهور في أمدرمان

نشر الشيخ الأمين عمر الأمين نعياً حزيناً لأحد أبناء مسيده في بيت المال بأمدرمان، والذي عدد مآثره في خدمة المحتاجين.

وقال شيخ الأمين: بقلب راضي بقضاء الله و قدره، وببالغ الأسى والإيمان .. أنعي إبن المسيد البار الفقيد إبني : تامر صديق ..‏ الذي أصبحنا على خبر فقده فجر اليوم بالمسيد بأمدرمان بيت المال..

فاجعة عصيّة على عقولنا، وثقيلة على قلـوبنا، ومصاب جلل .. شاب نشأ في عبادة الله .. تامر وهب حياتة وظل مرابطاً بالمسيد طيلة ثمانـية أشهر منذ قبل بداية الأحداث يخدم بنفقة المسيد ويعد ويجهز وجبات الطعام للمئات يومياً حتى صعدت روحه إلى السماء .. سائل المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الإنسانية بواسع رحمته، ويعوض شبابه الجنة، ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه وأخوانه الصبر والسلوان.

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رصد وتحرير – “النيلين”