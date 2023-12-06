



تحالف النهب السريع / الجبهة المدنية لإيقاف الحرب ( قحت سابقا ) يريد عبر مفاوضات جدة أن يعود الدعم السريع الى المعسكرات والمقار التي كان يسيطر عليها ويوجد فيها قبل تمرده في15 ابريل ويقيم ارتكازات في الخرطوم ويسيطر على دارفور ومناطق البترول .

ثم اعادة انتاج (الإطاري) . الثمن الذي سيقدمونه لكل ذلك هو خروج قواتهم من بيوت الناس ، مع وعد من سادتهم في الخارج بإعادة الإعمار .

الطاهر التوم