رأي ومقالات

تحالف النهب السريع/الجبهة المدنية لإيقاف الحرب (قحت سابقا) يريد عبر مفاوضات جدة (..)

2023/12/06
الطاهر التوم
مدير قنوات s24 السودانية

تحالف النهب السريع / الجبهة المدنية لإيقاف الحرب ( قحت سابقا ) يريد عبر مفاوضات جدة أن يعود الدعم السريع الى المعسكرات والمقار التي كان يسيطر عليها ويوجد فيها قبل تمرده في15 ابريل ويقيم ارتكازات في الخرطوم ويسيطر على دارفور ومناطق البترول .

ثم اعادة انتاج (الإطاري) . الثمن الذي سيقدمونه لكل ذلك هو خروج قواتهم من بيوت الناس ، مع وعد من سادتهم في الخارج بإعادة الإعمار .

الطاهر التوم

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