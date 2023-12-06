شاهد بالفيديو.. الفنانة الأبنوسية صاحبة الصوت الشجي “فدوى” تحيي حفل حاشد بجنوب السودان على أنغام (جيت تقول الريدة خوة)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حصل على آلاف الاعجابات من قبل المتابعين وذلك بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب الفيديو الذي تابعه محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الأبنوسية الشهيرة بصوتها الشجي فدوى فريد, وهي تغني في حفل ساهر بدولة جنوب السودان وفقاً لما أورد المتابعون.

وظهرت فدوى وهي متوشحة بعلم دولة جنوب السودان, ورددت خلال وصلتها الغنائية الأغنية الشهيرة (جيت تقول الريدة خوة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين