شاهد بالفيديو.. بعد تدخله في الصراع الدائر بين المطربتين ندى القلعة وهدى عربي.. الناشط الشهيرة (مدام كوكوي) تهاجم نجم السوشيال ميديا “منذر” وتصفه بــ(السايط)





فاجأت الناشطة السودانية الشهيرة كوثر عبد الله, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة وغير متوقعة, وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد هاجمت الناشطة الشهيرة باسم مدام “كوكي” من خلال حديثها نجم السوشسيال ميديا الشهير منذر محمد.

وطالبت “كوكي” الناشط الشهير بعدم التدخل في الصراع الدائر بين المطربتين ندى القلعة وهدى عربي, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يرد على القلعة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين