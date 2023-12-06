سنار عاصمة للسودان ..العودة للبداية الصحيحة!





مقترح أن تصبح سنار عاصمة للسودان _قيد القرار _ فى الفترة المقبلة صحيحا بل وتأخر كثيرا !

سنار هى الدولة الأولى في تاريخ السودان الحديث وسنار المدينة هى العاصمة الأولى ولقد حازت سنار المنطقة المرتبة الأولى هذى لأنها شهدت أول تحالف بين مكونات البلاد/ تحالف عمارة دنقس وعبدالله جماع /والذي أسس لنواة وبذرة الشعب السوداني الحالي /عرب بدم الزنوج الحارة !

عندما وقعت الحرب الجارية في الخرطوم كانت سنار هي وجهة قيادات الدولة والقوى السياسية الأولى وما كانت تلك الوجهة إلا لموقع سنار الجغرافي وتاريخها وحالها وكثير من السمات التى تجعلها أكثر من غيرها مركزا للسودان!

أن تكون سنار العاصمة في الفترة المقبلة ليس إلا إعادة حق قديم لسنار المدينة والمنطقة والتى سبق وان كانت الدولة والعاصمة !

أن أكثر ما يميز ولاية سنار اليوم أنها منطقة سودانية كاملة الدسم -بلا شق ولا طق !

الخطوة الصحيحة للسودان والسودانيين اليوم هى العودة الى نقطة البداية -الى سنار_الى تحالف عمارة دنقس وعبدالله جماع الى أساس أول دولة سودانية وأول عاصمة سودانية قامت بالسياسة لا بالحرب ولا بالثورة !

لا بأس أن يكون بالسودان عدد من المراكز -اقتصادية وصناعية وزراعية وثقافية وحتى رياضية ومن المهم ايضا ان تعود الخرطوم بثقلها في الحاضر ولكن العودة الأكبر المطلوبة لسنار عاصمة للدولة والسياسة ومركز حكم السودان!

سنار لم تكن عاصمة لإقليم شمال او جنوب/شرق او غرب -ولا حتى وسط ولم تكن عاصمة مستعمر _انجليز او أتراك ولا كانت عاصمة زعيم مهدي أو تعايشي _سنار كانت عاصمة كل السودانيين ويجب ان تعود لذلك وتعود بذلك !

بقلم بكري المدني

