كيف يكون للدعم السريع ارتكازات داخل العاصمة ووضع مثل وضعه قبل ١٥ أيريل ٢٠٢٣م؟





▪️خير ما فعله الجيش في مفاوضات جدة وتعثرها، فكيف يكون للدعم السريع ارتكازات داخل العاصمة ووضع مثل وضعه قبل ١٥ أيريل ٢٠٢٣م؟

🔸إن السعوديين والإماراتيين يدسون السم داخل العسل،، قالوا ان ترجع القوتين (الجيش والدعامة) إلى بعد ١٥ ابريل ٢٠٢٣م، وهذا يعني رجوع الدعم السريع إلى وضعه القديم، أما دارفور فقد تم تجاهلها تماماً وكأنها خارج السودان.

▪️دارفور لن يتطرق لها اتفاق جدة ولا لوضعها الغريب الذي يجعل حاكمها يقود وفد حكومة إقليمة الذي هو تحت سيطرة الدعم السريع إلى بناء علاقات خارجية.

احمد جنداوي