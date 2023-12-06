حاج ماجد: نعم نستطيع – Yes we can





من السنن الكونية والتأريخية أن الحروب دائماً تعقبها تحولات كبرى في مسيرة الأمم والشعوب والأمثلة على ذلك كثيرة :

* الولايات المتحدة و بعد حرب أهلية عنيفة و مدمرة بسبب نزوع عدد من الولايات نحو الإنفصال بدأت نهضتها و استفادت من تنوعها و وظفته فأصبحت و منذ عقود طويلة القوة العظمى الأولى في العالم !!

* الصين و بعد حروب طويلة مع جاراتها اليابان و الهند و حروب و ثورات داخلية كثيرة بدأت نهضتها و انفتاحها على العالم و خلال عقود بسيطة أصبحت القوة العظمى الثانية بعد الولايات المتحدة و تشير العديد من الدراسات و التوقعات إلى إحتمال تفوقها خلال سنوات قليلة لتصبح القوة العالمية الأولى !!

( سبق لي أن كتبت عن تجربتها خمس حلقات متتالية في سلسلة من أجل الوطن تحت عنوان : الصين نموذج يحتذى – تجدونها في صفحتي هذه ) .

* ألمانيا نهضت من بين أكوام الدمار و الرماد بعد الحرب العالمية الثانية التي خلفت حالة من الفوضى و الخراب و لكن بإرادة قوية تمكنت من النهوض و خلال ثلاث عقود حققت تطورا كبيراً و بعد وحدة شطريها الغربي و الشرقي أصبحت القوة الأولى في أوربا !!

* اليابان و بعد قنبلة هيروشيما وضعت لنفسها خطة للنهوض بنيت على جودة التعليم و التطوير الصناعي و التكنولوجي و استطاعت خلال عقود محدودة أن تكون من دول المقدمة !!

* و في قارتنا السمراء نجد أن رواندا و بعد خروجها من حرب أهلية مدمرة حصدت أرواح أكثر من 800 ألف وأكثر من 200 ألف تعرضوا لإنتهاكات جسيمة قامت من بين أكوام الرماد و الخراب و أصبحت الآن مضرب مثل في النهوض و التنمية و التعايش و المصالحة و السلام .

و من العجائب أن بعض الذين فروا من نيران في بلادنا إختاروا رواندا وجهة لهم بل إن جامعة العلوم والتكنولوجيا تقوم الآن بتدريس طلابها في كيقالي !!

الأمثلة بالتأكيد كثيرة و قصص نهوض هذه الأمم تحتويها مئات إن لم نقل آلاف الكتب و المراجع و نتائج الدراسات و البحوث .

بإذن الله فإن الوضع في بلادنا ما بعد الحرب سيكون مختلفاً و سننهض و سنعود أقوى مما كنا عليه و سيقوم السودان مارداً قوياً على قواعد :

– المصالحة و التعايش و السلام و الإستقرار

– دستور دائم بتوافق سياسي و شعبي كبير

– بناء نظام تعليمي حديث و متطور

– خطط تنموية قصيرة و متوسطة و طويلة المدى تركز على الزراعة بشقيها و الصناعة

#نعم_نستطيع

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

6 ديسمبر 2023