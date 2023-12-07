



🔸لماذا لم يغيّروا أو ينقلوا المفاوضات من السعودية إلى دولة أخرى؟

🔸ما سبب تمسك الطرفين ب”جدة” رغم عجز السعودية عن إدارة الحوار بينهما؟

▪️اقترح نقل المفاوضات إلى عقر دار الفتنة (أبوظبي) بدلاً عن اللفة الطويلة والتذاكي على الشعب السوداني.

▪️مكشوف للجميع إدارة الإمارات لخيوط اللعبة خارج أرضها، لذا يجب وضعها أمام سياسة الأمر الواقع، طالما الطرفان يتمتعان بعلاقات جيدة معها !!

▪️أما حديث ياسر العطا فكان من باب تلطيف الجو وحفظ ماء الوجه.

ليس هنالك تفسير غير ذلك🤷‍♂️🤷‍♂️

احمد جنداوي

