رأي ومقالات

🔸لماذا لم يغيّروا أو ينقلوا المفاوضات من السعودية إلى دولة أخرى؟

2023/12/07

🔸لماذا لم يغيّروا أو ينقلوا المفاوضات من السعودية إلى دولة أخرى؟
🔸ما سبب تمسك الطرفين ب”جدة” رغم عجز السعودية عن إدارة الحوار بينهما؟
▪️اقترح نقل المفاوضات إلى عقر دار الفتنة (أبوظبي) بدلاً عن اللفة الطويلة والتذاكي على الشعب السوداني.

▪️مكشوف للجميع إدارة الإمارات لخيوط اللعبة خارج أرضها، لذا يجب وضعها أمام سياسة الأمر الواقع، طالما الطرفان يتمتعان بعلاقات جيدة معها !!

▪️أما حديث ياسر العطا فكان من باب تلطيف الجو وحفظ ماء الوجه.
ليس هنالك تفسير غير ذلك🤷‍♂️🤷‍♂️

احمد جنداوي

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