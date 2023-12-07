رأي ومقالات
جاءت كأفة الوثائق الرسمية في عهد قحت خالية من (بسم الله الرحمن الرحيم)
قحت في سنواتها كلها:
□ استنكفوا أن يستهلوا أمورهم كلها باسم الله.
□ وهكذا جاءت كأفة الوثائق الرسمية في عهد قحت خالية من ( بسم الله الرحمن الرحيم ).
□ وظل متحدثوهم وما زالوا يجعلون من تجاوز البسملة في مستهل خطابهم سنة مؤكدة.
□ لهم ما يشاؤون، فذلك باب من أبواب البركة قد حُرموا منه، فقطعهم الله عن السداد والتوفيق.
□ ما يُدهش أنهم يظنون بالشعب السوداني الغباء؛ إذ يستغفلونه بإدعاء الجهر بالدعاء العريض.
□ من قبل كان أبو جهل أصدق وأشجع منهم عندما دعا ربه: ( اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك؛ فأمطر علينا حجارة من السماء ).
□ لاحظ إنه لم يقل: ( فأمطر على محمد ).
□ لقد كان أبو جهل صادقاً وشجاعاً؛ إذ لم تكن بمكة ثمة سفارة أمريكية أو بريطانية يومئذ.
عصمت محمود أحمد
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