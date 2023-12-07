



قحت في سنواتها كلها:

□ استنكفوا أن يستهلوا أمورهم كلها باسم الله.

□ وهكذا جاءت كأفة الوثائق الرسمية في عهد قحت خالية من ( بسم الله الرحمن الرحيم ).

□ وظل متحدثوهم وما زالوا يجعلون من تجاوز البسملة في مستهل خطابهم سنة مؤكدة.

□ لهم ما يشاؤون، فذلك باب من أبواب البركة قد حُرموا منه، فقطعهم الله عن السداد والتوفيق.

□ ما يُدهش أنهم يظنون بالشعب السوداني الغباء؛ إذ يستغفلونه بإدعاء الجهر بالدعاء العريض.

□ من قبل كان أبو جهل أصدق وأشجع منهم عندما دعا ربه: ( اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك؛ فأمطر علينا حجارة من السماء ).

□ لاحظ إنه لم يقل: ( فأمطر على محمد ).

□ لقد كان أبو جهل صادقاً وشجاعاً؛ إذ لم تكن بمكة ثمة سفارة أمريكية أو بريطانية يومئذ.

عصمت محمود أحمد