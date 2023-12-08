شاهد بالفيديو.. المذيع السوداني المخضرم عبد الكريم قباني يحكي موقف طريف حدث له مع (الديكة السورية) أثناء تقديمه برنامج عبر الإذاعة السودانية في العام 1966 تسبب في إيقافه عن العمل





كشف المذيع السوداني المخضرم عبد الكريم قباني, خلال لقاء تلفزيوني تحدث من خلاله عن مشواره الإذاعي الطويل عن موقف طريف مر به.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد المذيع المشهور بصوته الإذاعي الفخيم أن الموقف الطريف الذي لا ينساه تعرض له في بداية عمله كمذيع بالإذاعة السودانية في العام 1966.

وقال قباني, أن الموقف كان بسبب نطقه الخاطئ لموسيقى (الدبكة السورية) حيث نطقها وبعد أن استعان بأحد الفنيين (الديكة السورية) وهو ما تسبب في إيقافه عن العمل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين