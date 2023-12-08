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شاهد بالفيديو.. حسناء الشاشة السودانية ريان الظاهر تلفت الأنظار بعد ظهورها وهي تشجع فريق النصر السعودي من المدرجات بحماس كبير.. وتكشف عن حصولها على قميص النادي بالرقم 10 مطبوع عليه اسمها

2023/12/08

خطفت المذيعة السودانية المتألقة ريان الظاهر, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة الملقبة بحسناء الشاشة وهي تشجع نادي النصر السعودي من داخل المدرجات.

https://www.facebook.com/reel/708886930881538

واحتفلت الريان, بأحد أهداف نادي النصر بطريقة ملفتة, كما كشفت عن حصولها على قميص نادي النصر بالرقم 10 ومطبوع عليه اسمها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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