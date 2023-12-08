



خلال عام كامل قبل الحرب وخلالها ومن أجل فهم أعمق لدارفور ومشاكل الحواكير تجولت كثيرا جدا في تطبيق الخرائط جوجل إيرث وقمت بتسجيل مواقع كثيرة جدا لقرى وبلدات ومدن.

كم هي جميلة دارفور من أعلى وأنت تطير فوقها بالجوجل إيرث في جبالها وشبكة أنهارها التي يطلقون عليها وديان وفي هذه الجزئية فدارفور مهمشة في الجغرافيا مصطلحيا فوديانها تستحق أن تسمى أنهار ، ولا يشابه دارفور في جمالها من فوق بالجوجل إيرث إلا الهضبة الحبشية وهي أيضا تجولت وطرت فوقها كثيرا جدا.

وجه الشبه في كثرة الأنهار هنا وهناك وغالبها ينبع من الداخل وينحدر نحو الخارج.

وجدت أسماء عجيبة لقرى في دارفور.

أطلع بره.

أبقى راجل.

قصة أنجمت.

وتتشابه وتتكرر الأسماء : مستري ، مستريحة ، شريعة ، شعيرية ، تبلدية تتكرر عشرات المرات ، حرازة ، أبو حراز ، حرزة ، حريز.

قصة إنجمت لها قصة حكاها مفتش مركز زمن الإنجليز ، قال أنها قرية كانت في أعلى جبل وحيث أن جلب الماء من الآبار في دارفور هو مهمة تختص بها النساء فقد كانت نساء القرية يعانين في النزول من الجبل ثم الذهاب للبئر البعيدة جدا ثم العودة وصعود الجبل وهن يحملن فوق رؤوسهن جركن المياه.

قال المفتش أنهم حفروا بئرا عند سفح الجبل وألزموا سكان القرية بالنزول والسكن في الأسفل.

بعد فترة زار المفتش القرية فوجدهم يقولون : قصة أنجمت.

والقصة بضم القاف هي مقدمة شعر المرأة وأنجمت يعني إستراحت ، أي إستراحت قصة النساء من تعب المشوار والصعود.

بالمناسبة ، ثقافيا فإن هناك قبائل في دارفور تعتبر الزراعة وجلب الماء والحطب من صميم عمل النساء وعيب كبير في حق الرجل أن يذهب للبئر ويحمل فوق رأسه جركن المياه للقرية أو أن يعمل بيده في الحقل بل أن بعض قبائل وطبقات المجتمع في دارفور تحتقر العمل اليدوي من حيث هو !

إذن ما هو عمل الرجال ؟!

التجارة غالبا والوظيفة للمتعلمين.

لهذا أشك أن معسكرات النزوح ستتفكك بسهولة فكيف وقد وجدن فيها الراحة وتوفر الغذاء من المنظمات وتعليم الأولاد في المدارس ، وأنجمت قصتهن غاية الإنجمام !

كل معسكر نزوح صار قصة أنجمت.

#كمال_حامد 👓